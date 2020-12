Amnesty wil meer druk van voetbalbond KNVB richting WK in Qatar

"Door de druk die er de afgelopen jaren is uitgeoefend zijn er wel hervormingen gekomen. Maar dat is vooral op papier. In de praktijk gaan er nog steeds een heleboel dingen fout en overlijden er nog steeds mensen die werken aan het WK", zegt Emile Affolter, woordvoerder van Amnesty.

Sinds het land het evenement in 2010 kreeg toegewezen, worden er op grote schaal mensenrechten geschonden. Twee miljoen arbeidsmigranten werken in barre omstandigheden aan de bouw van de WK-stadions en de infrastructuur. Ze krijgen daar amper of helemaal niks voor betaald. Daarnaast zijn naar schatting (Qatar geeft geen officiële cijfers vrij) al meer dan 1.000 gastarbeiders overleden tijdens de stadionbouw.

De KNVB moet zich nadrukkelijker uitspreken tegen de schendingen van de mensenrechten in Qatar. Die oproep doet Amnesty International aan de vooravond van de loting van de kwalificatiereeks voor het WK voetbal van 2022 in Qatar.

Affolter: "Trapveldjes, hartstikke leuk. Projecten voor vrouwenvoetbal, heel belangrijk. Maar waar het op neerkomt is dat tien jaar geleden een WK is toegewezen waardoor mensenrechtenschendingen op grote schaal zijn ontstaan. Dat camoufleer je niet met een paar trapveldjes. Het enige wat je moet doen is je uitspreken en niet bang zijn om van je te laten horen.

De KNVB is de afgelopen jaren een aantal initiatieven gestart in Qatar om de leef- en werkomstandigheden te verbeteren. Zo lopen er projecten voor vrouwenvoetbal en zijn er velden aangelegd.

"We zijn in gesprek met een aantal politieke partijen om te kijken wat we kunnen doen. En we spreken ook met andere voetbalbonden zoals die van Zweden en Duitsland om samen op te trekken en iets te kunnen betekenen", laat Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, zondagavond weten in Studio Voetbal.

Daar is De Jong het mee eens. "We hebben het gezien in Zuid-Afrika en Brazilië. Daar was ook veel discussie tot aan het toernooi. Maar zodra de bal rolt is dat weg. Je moet het nu doen. Het feit dat ik hier nu zit, dat levert druk op. En wij zullen in Qatar, als we ons plaatsen, heel goed opletten welke hotels we kiezen en welke diensten we inhuren. Daar is de FIFA ook scherp op."

Om aandacht te vragen voor de situatie van LHBTI'ers, voor wie het in Qatar strafbaar is om zich openlijk te uiten wat betreft hun seksuele voorkeur, zou de aanvoerder van Oranje tijdens het WK een regenboogband kunnen dragen. De Jong: "Laten we dat bij deze afspreken. Dat zou een mooi gebaar zijn."