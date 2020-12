Campings en vakantieparken boerden goed door coronacrisis

Gedurende de gedeeltelijke lockdown kwam de toeristische sector in april vrijwel tot stilstand. Het aantal overnachtingen daalde met 93 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Daarna krabbelde de branche weer langzaam op en werd het derde kwartaal relatief goed afgesloten. Het aantal gasten lag 12 procent lager dan een jaar eerder, maar doordat ze langer bleven waren er wel 74.000 overnachtingen meer.

Alleen de hotels zagen in het derde kwartaal het aantal overnachtingen met een kwart teruglopen in vergelijking met een jaar geleden. De binnenlandse vraag nam wel toe met 9 procent meer gasten en 13 procent meer overnachtingen, maar dat kon de scherpe daling van 54 procent minder overnachtingen door buitenlandse gasten niet compenseren.

Het ging grote delen van de toeristische sector in Nederland in het derde kwartaal voor de wind. In juli en augustus werd volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek een recordaantal overnachtingen geboekt, zelfs meer dan in het topjaar 2019. Dat kwam vooral doordat veel mensen in eigen land gingen kamperen of een vakantiehuisje hadden gehuurd.

Veel Nederlanders kozen dit jaar voor een vakantie in eigen land in plaats van een buitenlandse reis. In het derde kwartaal gingen bijna 3,5 miljoen Nederlanders naar het buitenland, dat is 57 procent minder dan in 2019. Daarentegen kozen bijna zes miljoen Nederlanders voor een binnenlandse vakantie, bijna een kwart meer dan een jaar daarvoor.

Randstad zwaar getroffen

Bijna alle provincies profiteerden van de toegenomen vraag, met uitzondering van Noord- en Zuid-Holland. Dat komt mede doordat die provincies voor een groot deel afhankelijk zijn van buitenlandse toeristen. Vooral hotels in Amsterdam en Haarlemmermeer werden ook in het derde kwartaal zwaar getroffen, daar daalde het aantal overnachtingen met 61 procent in vergelijking met vorig jaar.

Het meest profiteerden de provincies Groningen en Gelderland. In vergelijking met een jaar geleden steeg in Groningen het aantal overnachtingen in het derde kwartaal met 33 procent en in Gelderland met 21 procent.