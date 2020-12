Hoe Orbán zijn invloed op Duitsland via de auto-industrie probeert uit te breiden

"De Hongaarse regering deelt steeds meer subsidies uit aan Duitse bedrijven", zegt onderzoeksjournalist Szabolcs Panyi. "Het is zelfs zo dat Duitse bedrijven de afgelopen tijd meer staatssteun krijgen van de Hongaarse regering dan Hongaarse bedrijven."

Meerdere lidstaten, waaronder Nederland, zijn al langer voor een koppeling tussen subsidies en de rechtsstaat in de Europese begroting. Maar critici zeggen dat Duitsland juist op de rem lijkt te trappen als het om de Hongaarse rechtstaat gaat.

Op de Eurotop komende donderdag en vrijdag, staat de ruzie tussen de EU, Polen en Hongarije centraal. Die twee landen blokkeren de nieuwe begroting en het corona-hulpfonds, omdat ze niet willen dat Europa eisen stelt aan hun vorm van de rechtsstaat. En Hongarije denkt er niet aan het veto in te trekken .

Permanente wittebroodsweken

Het gaat dan met name om bedrijven uit de Duitse automobielindustrie. In Hongarije staan inmiddels vele fabrieken van Duitse autobedrijven. Bijvoorbeeld een van Mercedes in de stad Kecskemét. De fabriek ontving ruim 100 miljoen euro Hongaarse staatssteun en betaalt nauwelijks belasting.

Volgens Dirk Wölfer van de Duits-Hongaarse Kamer van Koophandel is Hongarije economisch interessant voor Duitse ondernemers. "Er zijn goed opgeleide arbeiders en lagere lonen dan in Duitsland." Maar dat is niet alles: er zijn geen strikte arbeidswetten en er wordt vrijwel nooit gestaakt.

Journalist Panyi noemt de Duitse auto-industrie een motor voor de Hongaarse economie. "Ze hebben een directe lijn met premier Orbán en de minister die over buitenlandse investeringen gaat. Je zou kunnen zeggen dat ze permanente wittebroodsweken hebben."