Zwaar vuurwerk in woning Dordrecht gevonden, risico spontane ontbranding

In de slaapkamer van een woning in Dordrecht heeft de politie een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk gevonden en in beslag genomen. De 28-jarige bewoner is aangehouden. Het vuurwerkteam van de politie meldt dat de explosieven op een plek lagen waar warmte en elektriciteit tot spontane ontbranding hadden kunnen leiden, met alle gevolgen van dien voor de bewoner en de omwonenden.

In de kamer lagen 93 cobra's, vier shells en twee mortieren opgeslagen, behorend tot het zwaarste kaliber vuurwerk. De politie kwam de verdachte op het spoor in een onderzoek naar de illegale verkoop van vuurwerk.

Gisteren trof de politie ook al zwaar vuurwerk aan in een Dordtse woning. Dat gebeurde na een anonieme tip. De 16-jarige bewoner werd gearresteerd.