Golfers Luiten en Besseling naar seizoensfinale in Dubai

Goed nieuws voor de golfers Joost Luiten en Wil Besseling. Het tweetal is toegelaten tot het Tour Championship, de seizoensfinale van de Europese Tour in Dubai. Hoewel ze allebei niet bij de eerste zestig op de ranglijst van dit jaar eindigden, kregen ze door de vele afzeggingen van spelers uit de top zestig alsnog een ticket voor het lucratieve toernooi. In Dubai wordt een slordige zeven miljoen euro aan prijzengeld verdeeld.

Elfde keer en debuut

Luiten mag voor het elfde jaar op rij aantreden in Dubai. Voor Besseling wordt het zijn eerste deelname. Met de elfde plaats in het Zuid-Afrikaans Open klom Luiten op de ranking van de Europese Tour naar de 72e plaats. Die positie gaf nog net recht op deelname.

Besseling is eigenlijk speler van de Challenge Tour, maar kon door de coronapandemie dit jaar in tal van toernooien van de Europese Tour spelen. Dat deed hij zo goed, dat deelname aan het Tour Championship nu een feit is.