Amerikaans Hooggerechtshof buigt zich over Duitse roofkunstzaak

Het Amerikaanse Hooggerechtshof buigt zich maandag over een opmerkelijke roofkunstzaak. De hoogste rechterlijke instantie van de Verenigde Staten spreekt zich uit over het eigendom van de zogeheten Welfenschatz. Of beter gezegd: het hof spreekt zich erover uit óf Amerika zich er wel over uit mag spreken.

De Welfenschatz is een grote verzameling middeleeuwse relikwieën uit de Dom van Braunschweig die nu meer dan 200 miljoen dollar waard is. In de jaren dertig werd die door Joodse handelaren verkocht aan het naziregime. Onder druk tegen een veel te lage prijs, zeggen de nabestaanden, die nu in Amerika hun recht proberen te halen.

Dat zit zo. Buitenlandse regeringen en regeringsinstellingen kunnen normaal gesproken niet in de VS aangeklaagd worden als er geen Amerikaanse betrokkenheid bij de zaak is. Maar in de Amerikaanse wet is een uitzondering ingebouwd voor onteigening die in strijd is met het internationaal recht. Het Supreme Court zal beslissen of die uitzondering in deze zaak van toepassing is. Dat zet de deur open om de zaak door Amerikaanse rechters te laten behandelen, in plaats van door Duitse rechters.

Cadeau aan Hitler

De nabestaanden van een consortium van Joodse kunsthandelaren haalden eerder bakzeil bij de Duitse commissie die gaat over de teruggave van kunst die geroofd werd door de nazi's. De handelaren kochten de Welfenschatz in 1929 aan en verkochten die in 1935 voor ongeveer de helft van de aankoopprijs aan de deelstaat Pruisen. De aankoop was een cadeau van nazikopstuk Hermann Göring, destijds premier van Pruisen, aan Adolf Hitler.

Volgens de Duitse commissie was er sprake geweest van normale onderhandelingen en niet van een gedwongen verkoop gelieerd aan de vervolging van Joden. De prijsdaling zou te wijten zijn geweest aan de grote economische crisis van de jaren dertig. Het grootste deel van de Welfenschatz is nu te zien in Berlijn.