Keepster Wester hard na tweede nederlaag: 'Dit is beneden ons niveau'

Net als op zaterdag tegen Servië moesten de Nederlandse handbalsters ook een dag later tegen Kroatië een bittere pil slikken. De oorzaak voor de tweede nederlaag in evenzoveel duels lag volgens keepster Tess Wester bij een gebrek aan vertrouwen bij haar ploeg.

"We krijgen het in de dekking niet op orde en in de aanval creëren we wel kansen, maar scoren we niet... Daardoor komt er heel veel onzekerheid in de ploeg, dat is heel erg goed te zien."

Ook aanvoerder Danick Snelder was na afloop van het verloren duel duidelijk. "Als je zoveel kansen mist en er zijn zoveel momenten waarin het net niet is in de dekking, dan kan je gewoon niet winnen. Op een EK is het gewoon niet genoeg en dat kunnen we alleen onszelf kwalijk nemen."