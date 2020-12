Napoli kent weinig moeite met Crotone; remise voor AS Roma

Met de winst klom Napoli op naar de derde plek. Later zondagavond komt koploper AC Milan nog in actie tegen het laag geklasseerde Fiorentina.

De vier treffers werden keurig verdeeld over vier spelers: achtereenvolgens Lorenzo Insigne, Hirving Lozano, Diego Demme en Andrea Petagna scoorden.

In de Serie A kende Napoli zondagavond weinig moeite met Crotone. De Napolitanten, die afgelopen donderdag nog 0-0 g elijkspeelden tegen AZ, wonnen met 4-0 van Crotone.

In de eerdere wedstrijden van zondag waren de doelpunten schaars. AS Roma-Sassuolo en Parma-Benevento eindigden in 0-0. Hellas Verona en Cagliari speelden 1-1. Rick Karsdorp speelde de gehele wedstrijd bij Roma.

De wedstrijd tussen Udinese en Atalanta Bergamo afgelast vanwege hevige regenval.