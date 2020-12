Koploper AC Milan wint met minimaal verschil; Napoli ruim langs Crotone

In de eerdere wedstrijden van zondag waren de doelpunten schaars. AS Roma-Sassuolo en Parma-Benevento eindigden in 0-0. Hellas Verona en Cagliari speelden 1-1. Rick Karsdorp speelde de gehele wedstrijd bij Roma.

AC Milan vijf punten los

AC Milan wist zonder zijn superster Zlatan Ibrahimovic, de Zweed is herstellende van een spierblessure, met 2-1 te winnen bij Sampdoria. In een weinig opwindende wedstrijd was Franck Kessie de eerste doelpuntenmaker: de Ivoriaan benutte een penalty.

Daarna was het aan Samuel Castillejo die op aangeven van Ante Rebic raak schoot. In de slotfase trof Albin Ekdal doel voor Sampdoria.

Diezelfde Ekdal had in de blessuretijd voor de gelijkmaker kunnen zorgen, maar in alle vrijheid kopte de middenvelder over.