Bosz' Leverkusen profiteert van puntenverlies concurrentie en kruipt naderbij

Trainer Peter Bosz heeft met Bayer Leverkusen een sprongetje gemaakt op de ranglijst van de Duitse competitie. Zijn ploeg won zondagavond met 3-0 relatief eenvoudig van Schalke 04 en deed het daarmee beter dan zijn concurrenten, die dit weekend allemaal punten lieten liggen.

Zaterdagavond speelden Bayern München en RB Leipzig 3-3 gelijk tegen elkaar en Borussia Dortmund kwam niet verder dan 1-1 tegen Eintracht Frankfurt. Dankzij de winst klimt Leverkusen van de vierde naar de tweede plaats, met één punt achterstand op koploper Bayern München.

Leverkusen, met Daley Sinkgraven in de basis, had duidelijk de overhand, maar het zat Schalke ook niet mee. De 0-1 was een eigen doelpunt van Malick Thiaw en kort na de 0-2 van Julian Baumgartlinger miste Steven Skrzybski een strafschop.

Een kwartier voor tijd ging de wedstrijd definitief in het slot, met Patrik Schick die de 0-3 binnenschoot.

Negatief record Schalke dichtbij

Schalke stond halfverwege januari nog vijfde in de Bundesliga, maar wist sindsdien geen competitieduel meer te winnen. Met 26 wedstrijden zonder zege komt het record van 31 wedstrijden zonder zege van SC Tasmania in 1966 steeds dichterbij.