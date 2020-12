Deceptie voor handbalsters: uitschakeling dreigt na tweede nederlaag

In hun tweede duel op het Europees kampioenschap hebben de Nederlandse handbalsters zich niet kunnen revancheren voor de pijnlijke nederlaag in het openingsduel tegen Servië.

Tegen Kroatië ging het wederom niet goed en ging de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade met 25-27 onderuit.

Oranje, de huidig wereldkampioen, had de grootste moeite met Kroatië, dat op de laatste vier EK's in de eerste ronde sneuvelde en zich niet plaatste voor de laatste vier WK's. Op het EK van 2018 speelde Nederland ook tegen Kroatië en toen won het met 34-23.

Beslist in tweede helft

In de editie op dit EK keek Oranje al vroeg tegen een achterstand aan, maar bleef het de hele tijd in het spoor van de Kroatische vrouwen. Kroatië haalde met lange aanvallen het tempo uit de wedstrijd en liep uit naar 11-8. Daarna kende Nederland een sterke periode en maakte het vijf punten op rij. Uiteindelijk gingen beide ploegen rusten met een stand van 14-13 in het voordeel van Oranje.

In de tweede helft wisten beide ploegen geen afstand te nemen, waarna het een puntje-puntje-duel werd en waardoor het lang spannend bleef. Kroatië sloeg vlak voor tijd het beslissende gaatje toen het twee punten voorkwam. Dat gat wist Nederland niet meer te dichten.

Door de nederlaag staat Oranje nu op een vierde en laatste plaats in de groep. De eerste drie landen plaatsen zich voor de volgende ronde. Het duel van dinsdag tegen Hongarije moet gewonnen worden wil Nederland nog een kans maken op de volgende ronde.