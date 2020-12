De uitzending van 6 december

Wat mogen we straks en wat zeker niet? En wat zijn de afwegingen? Politiek verslaggever Arjan Noorlander praat ons vanavond bij in de studio.

Het is aftellen naar komende dinsdag, 8 december. Dan maakt het kabinet bekend wat er de komende tijd overblijft van de coronamaatregelen en hoe we er deze Kerst bij zitten. Het kabinet vergaderde vandaag op het Cats over wat ze dinsdag kunnen vertellen, maar de cijfers geven de ministers weinig ruimte.

Volkstuinen populair, maar ondergang dreigt

De wachtlijsten zijn ellenlang en de populariteit neemt alleen maar toe, maar ondertussen staan de volkstuinen steeds meer onder druk. Steden zien de tuinen als plekken waar meer te halen valt dan de doorgaans schamele huuropbrengsten. Zeker nu de stadsgrond steeds schaarser wordt.

Woningbouw bedreigt het voortbestaan van de volkstuinen, bijvoorbeeld in Vlaardingen. En in Amsterdam, waar zo'n zesduizend volkstuintjes te vinden zijn, krijgen de tuinders met enorme prijsstijgingen te maken. De huren worden gemiddeld vijf keer zo hoog. Het is maar de vraag of alle tuinders dat bedrag kunnen of willen opbrengen