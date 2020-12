Spelers AZ koesteren vooral mooie herinneringen: 'Willen Arne Slot bedanken'

Calvin Stengs - AFP

Nog geen anderhalf jaar was Arne Slot hoofdtrainer bij AZ, maar in die periode liet hij een onuitwisbare indruk na in Alkmaar. De club kreeg een nieuw gezicht en fris gezicht, zowel in Nederland als Europa. "Enorm zonde dat het op deze manier heeft moeten eindigen", zegt aanvoerder Teun Koopmeiners zondagmiddag. Want hoewel er binnen de spelersgroep verschillende geluiden klinken over de reden van het wegsturen van Slot, zaterdagmorgen na een kort onderhoud met het bestuur, een onbevredigend einde van een bijzonder hoofdstuk was het zeker. Bekijk hieronder de reactie van aanvoerder Teun Koopmeiners:

Koopmeiners sprak met ontslagen Slot: 'Gemixte gevoelens na ontslag' - NOS

"We willen Arne vooral bedanken", spreekt Koopmeiners namens de groep. "Ik denk dat we mooie dingen hebben bereikt. Of dingen nou netjes zijn verlopen of niet, voor mij persoonlijk is het niet relevant. Ik wens hem het allerbeste." Bij elkaar rapen Misschien was AZ wel kampioen geworden als de vorige competitie door de coronapandemie niet was afgebroken. En misschien had het team ook dit seizoen hoge ogen kunnen gooien onder zijn leiding. Na de nederlaag tegen FC Groningen (1-2) onder leiding van de debuterende hoofdcoach Pascal Jansen moet het op het oog terneergeslagen AZ zich ineens bij elkaar rapen om donderdag in elk geval de Europese campagne te redden met een zege bij Rijeka. "Ik wil niet zeggen dat dit door de afgelopen 36 uur komt", zegt Calvin Stengs na het teleurstellende optreden tegen Groningen, waarin rode kaarten voor Fredrik Midtsjø en Bruno Martins Indi de irritaties bij de Alkmaarders aanwakkerden. Bekijk hieronder de reactie van Calvin Stengs:

Stengs 'beetje' teleurgesteld in Slot: 'Ik snap de clubleiding wel' - NOS

"Het seizoen met Slot afmaken zou het beste zijn. Het is gewoon jammer dat hij zo bij ons weggaat", vervolgt Stengs. "We hebben een leuke groep, spelen mooi voetbal. Dan verwacht niemand dat hij zo vertrekt." Praten in Zuid Slot gooide zijn eigen glazen in door buiten medeweten van de club met Feyenoord te praten over een dienstverband. "Een beetje wel", antwoordde Stengs op de vraag of hij teleurgesteld was in zijn voormalige trainer om de onderhandelingen te starten met een directe concurrent. "Ik ben niet boos, dit is gewoon jammer." Jammer ook, omdat het frisse AZ onder Slot ook vijf spelers leverde aan het Nederlands elftal. Naast Stengs en Koopmeiners debuteerden ook keeper Marco Bizot, Owen Wijndal en Myron Boadu in Oranje. Bekijk hieronder de reactie van Arne Slots opvolger Pascal Jansen:

Nieuwbakken AZ-coach Jansen: 'Emoties liepen na afloop behoorlijk op' - NOS