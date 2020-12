Vardy redt drie punten voor Leicester in blessuretijd en torpedeert cornervlag

Jamie Vardy was zondagmiddag weer eens goud waard voor zijn ploeg Leicester City. De wedstrijd tegen Sheffield United leek op een 1-1 gelijkspel af te stevenen, totdat de goaltjesdief bij het ingaan van de blessuretijd het winnende doelpunt scoorde.

De 33-jarige spits werd diep gestuurd door James Maddison, waarna Vardy oog-in-oog met doelman Aaron Ramsdale messcherp afrondde. Bij het vieren van zijn doelpunt schopte Vardy de cornervlag kapot, waarvoor hij de gele kaart kreeg.

De overige treffers kwamen van Ayoze Perez (Leicester City) en Oliver McBurnie (Sheffield United).

Op de ranglijst klom Leicester op naar de derde plek, in afwachting van Liverpool dat later vanavond speelt en in punten gelijk staat.