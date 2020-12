Tottenham drukt Arsenal verder in de zorgen; Vardy redt Leicester

De miseré voor Arsenal duurt voort. In de Noord-Londense derby tegen aartsrivaal Tottenham Hotspur gingen 'The Gunners' zondagavond met 2-0 onderuit. De dertienvoudig landskampioen, voor het laatst de beste in 2004, is inmiddels afgedaald naar de vijftiende plek. Tottenham nam de koppositie weer over van Chelsea.

In de eerste helft opende Heung-Min Son de score op prachtige wijze. De Zuid-Koreaan trok een sprint vanaf eigen helft, controleerde de bal en trok op zijn kenmerkende wijze naar binnen. Luttele seconden later krulde hij de bal fraai binnen.

Ook de 2-0 was van grote schoonheid. Een vlijmscherpe counter lanceerde Harry Kane met een vrije schietkans van dichtbij. De spits knalde snoeihard raak en werd daarmee topscorer aller tijden in de Noord-Londense derby.

