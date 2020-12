De Waard zwemt in slipstream Toussaint net geen olympische limiet

Zwemster Maaike de Waard heeft het ideale moment om zich op de 100 meter rugslag te kwalificeren voor de Olympische Spelen niet kunnen benutten.

Bij olympische kwalificatiewedstrijden in Rotterdam kwam ze in de finale in de slipstream van wereldtopper Kira Toussaint tot een tijd van 1.00,09, waar 59,90 nodig was. De Waard heeft volgend jaar nog twee kwalificatiemomenten over.

Toussaint wint en bereikt mijlpaal

Toussaint won de wedstrijd in 59,03. Het nationaal record bracht ze een paar uur eerder in de series op 58,91. Dat is de vierde tijd die dit jaar wereldwijd is gezwommen op de 100 meter rugslag.

"Daar was ik al heel lang mee bezig", zei Toussaint na de finale over haar record. "Mijn tante herinnerde me eraan dat ik twee jaar geleden '58' op mijn koelkast had geschreven. Hopelijk lukt het nu vaker om in de 58 seconden te zwemmen."