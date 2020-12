Politie Zwolle bekeurt vijftien mondkapweigeraars in supermarkt

De politie Zwolle meldt op Twitter dat er vanmiddag vijftien mensen zijn bekeurd in een supermarkt voor het niet dragen van een mondkapje. Het was volgens de politie een georganiseerde actie. "Vijftien mensen stonden in een supermarkt zonder mondkapje, ze deden dit bewust om te provoceren", aldus de politie.

Het voorval vond plaats in een Albert Heijn vlak bij het centrum van de stad, de supermarkt wil niet reageren.

Drie personen kregen een bon, omdat ze hun identiteitsbewijs niet konden tonen. Een persoon is aangehouden omdat zijn identiteit niet kon worden achterhaald.