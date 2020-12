Britse onderhandelaars opnieuw naar Brussel voor ultieme poging

In Brussel zijn vandaag de onderhandelingen over de Brexit hervat, die mogelijk wel eens de laatste in een lange reeks gesprekken kunnen zijn. De onderhandelingen over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie waren vrijdag 'on hold' gezet, maar beide partijen doen de komende dagen toch een ultieme poging om tot een akkoord te komen. De Britse hoofdonderhandelaar Lord Frost arriveerde vandaag in Brussel.

De tijd dringt voor beide kampen. Voor de 31ste van deze maand moeten de EU en het VK niet alleen tot een akkoord zijn gekomen; het akkoord moet voor die tijd nog langs het Europees Parlement en het Lagerhuis geloodst worden.

De Britse premier Boris Johnson en voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, hebben maandag opnieuw overleg over de voortgang van de gesprekken. Dan moet duidelijk worden of doorpraten nog zin heeft, of dat de gesprekken geen kans van slagen meer hebben. In dat geval is een Brexit zonder vastomlijnde handelsafspraken bijna niet meer te vermijden. Zaterdag overlegden Johnson en Von der Leyen al telefonisch met elkaar.