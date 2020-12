Familieruzie over Kerst: 'Probeer corona als gemeenschappelijke vijand te zien'

Wat doe je als oma wil dat je langskomt met Kerst, maar jij uit voorzorg de feestdagen liever alleen met je gezin wil vieren? Of als jij de hele familie op Tweede Kerstdag over de vloer wil hebben, maar een deel van de familie niet wil komen en boos op je is? Zaken waar we deze feestdagen voor het eerst mee bezig zijn.

Ministers praten nu op het Catshuis over hoe de feestdagen eruit gaan zien. De algemene verwachting is dat er niet veel versoepelingen zullen komen. Veel mensen zijn nu al wel bezig met de invulling ervan en dat leidt in sommige families tot frictie.

Dat er in families ruzie wordt gemaakt over de feestdagen is niet nieuw, zegt familiepsycholoog Dave Niks. Alleen is er dit jaar geen ruzie over hoe het eten moet worden bereid of wie waar op bezoek komt, dit jaar gaat de meeste frictie over de coronamaatregelen. "Ieder jaar stappen we in dezelfde valkuil waarbij we op het laatste moment denken: hoe moeten we die feestdagen nou weer gaan doen?", zegt Niks. "Dat is al moeilijk, maar daarnaast hebben we dit jaar ook nog een externe handicap erbij: de coronamoeheid."