Vizier van Atalanta kan direct op Ajax na afgelasting competitieduel

Zo kan de ploeg van Marten De Roon, Hans Hateboer en Sam Lammers, met de eerste twee die in de basis zouden starten, het vizier richten op Ajax. Woensdag treffen beide ploegen elkaar in de Amsterdam Arena. Inzet is een plek in de achtste finales van de Champions League. Ajax moet winnen, Atalanta heeft aan een gelijkspel genoeg.

De Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Atalanta begint woensdag om 18.55 uur en is bij de NOS te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Een samenvatting is te zien in het late Journaal.