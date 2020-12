Drie limieten voor OS-marathon: 'Onwerkelijk, ongelofelijk, niet normaal'

Marathonlopers Van Nunen en Futselaar dolblij na OS-limiet in Valencia - NOS

Het was een bizarre race voor ze in Valencia. Bart van Nunen en Frank Futselaar deden zondagmorgen in de Spaanse stad een geslaagde poging de limiet voor de Olympische Spelen in Tokio te lopen, maar vanzelf ging het niet. Van Nunen kwam na zeventien kilometer zwaar ten val, herstelde zich en bleef tot zijn eigen verbazing met 2.10.16 ruim onder de vereiste 2.11.30. Futselaar moest over Van Nunen springen bij diens val, liep daarbij een pijnlijke knie op en moest in de slotfase alles uit zijn lijf persen om precies aan de 2.11.30 te voldoen. Limiet Deelstra, onderzoek in ziekenhuis Minuten na de twee Nederlandse mannen, volgde Andrea Deelstra hun voorbeeld door met 2.28.28 welgeteld twee seconden onder de vereiste 2.28.30 te lopen. Deelstra kreeg na de race vermoedelijk een allergische reactie en werd voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. "Inmiddels gaat het weer goed", liet ze later in de middag weten. "Heel onwerkelijk", stelde Van Nunen een tijdje na de finish in Valencia vast. "Ik had niet verwacht dat ik het zou halen. Eerst ging ik hard onderuit en moest ik zien terug te keren in mijn groep. Daarna ben ik nog wat opgeschoven, maar vanaf 25 kilometer kwam ik helemaal alleen te lopen."

Andrea Deelstra is uitgeput na haar race - Erik van Leeuwen

"Ik dacht: dit gaat 'm niet worden. Ik had acht kilometer met wind tegen, dat maakte het ook niet gemakkelijker", keek de pupil van trainster Grete Koens terug op zijn geslaagde race. 'Kan niet waar zijn' Van Nunen verpulverde zijn persoonlijk record (2.13.09) met bijna drie minuten. "Toen ik alleen kwam te lopen, ben ik niet meer met tijden bezig geweest. Ik wist dat mijn vorm goed was en dat ik een buffer had, maar ik heb het niet zien aankomen dat ik het zou redden. Toen ik 80 meter voor de finish de klok op 2.10 zag springen, dacht ik: dit kan niet waar zijn."

Frank Futselaar (l) in actie tijdens de marathon van Valencia - Erik van Leeuwen

Het was echter geen droom. Van Nunen: "Toen ik een jaar of tien was, zei ik tegen mijn vader dat ik ooit naar de Olympische Spelen zou gaan. Daar dromen meer kinderen van. Maar nu de kans groot is dat ik ga, voelt dat heel onwerkelijk. Ik ben ook heel blij voor Frank. We zijn collega's en helpen elkaar. Alleen in de eindfase is het ieder voor zich." Ultieme sprint "Niet normaal", jubelde Futselaar na de finish over zijn prestatie. Hij maakte het heel erg spannend. "Op de seconde precies. Dat geloof je niet." De laatste 100 meter ging hij heel diep met een sprint. "Er zat nog een haakse bocht in op weg naar de finish. Ik sprintte, voor zover je daar nog van kon spreken. De klok stopte op 2.11.29, dat werd officieel 2.11.30. De ontlading was enorm." Ook hij dook minuten onder zijn persoonlijk record, dat op 2.14.06 stond. "Dit geeft ongelofelijk veel voldoening. Met dank aan heel veel sponsoren." "Ik ben in 2017 aan een project begonnen, toen ik nog geen marathon had gelopen. Veel bedrijven hebben me gesteund, vertrouwen in me gesteld"', aldus de pupil van trainer Titus Fierkens, die eerder dit jaar in Londen nog een vergeefse poging waagde om Tokio te halen.

Andrea Deelstra bij de olympische marathon in Rio - ANP