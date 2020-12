FC Utrecht laat dure punten liggen tegen ADO Den Haag

FC Utrecht heeft onnodig puntenverlies geleden tegen ADO Den Haag. Een rode kaart voor Adrián Dalmau kwam de thuisploeg uiteindelijk duur te staan: 1-1.

In de eerste helft verzuimden Mimoun Mahi en Gyrano Kerk de score te openen. De Utrecht-aanvallers sprongen veel te laconiek om met hun mogelijkheden, waarbij ADO-doelman Luuk Koopmans zich nauwelijks in hoefde te spannen.

Na rust kwam Utrecht toch verdiend op voorsprong. Verdediger Justin Hoogma stond na een vrije trap op de goede plek bij een schot van Mark van der Maarel en passeerde Koopmans.

Nadat Michiel Kramer over het doel van Utrecht had gekopt, kreeg de in de rust ingevallen Dalmau zijn tweede gele kaart. Daardoor veranderde het spelbeeld in de Galgenwaard.