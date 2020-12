Eerste competitienederlaag en twee rode kaarten voor AZ tegen Groningen

In een wedstrijd die het aanzien nauwelijks waard was, leek hij zondag tegen Groningen een positieve hoofdrol te gaan vertolken, tot de ongelukkige rode kaart voor Midtsjø het duel in het laatste halfuur tot leven bracht.

Ahmed El Messaoudi was de gevierde man bij de bezoekers door in kort tijdsbestek twee keer te scoren voor de noorderlingen. Eerst duwde hij met zijn hoofd een voorzet van Patrick Joosten achter Marco Bizot, die hij daarna met een geplaatst schot nog eens verschalkte.

Niet de Alkmaarders, maar de Groningers zijn door de zege de nieuwe nummer zes in de eredivisie. In een onrustige slotfase zag bij de bezoekers Mohamed El Hankouri nog rood na ruzie met Owen Wijndal.

Dani de Wit hield aan het duel in Alkmaar een enkelblessure over. Het is onzeker of hij donderdag mee kan doen in de Europa Leaguewedstrijd in Rijeka.