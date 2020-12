'Amelisweerd niet geasfalteerd': demonstranten voeren actie tegen snelwegverbreding

Volgens actiegroep Extinction Rebellion zijn de plannen voor de verbreding achterhaald, zo zegt een woordvoerder tegen RTV Utrecht: "De kaarten liggen anders dan een paar jaar geleden. De verkeersscenario's waarvan wordt uitgegaan, zijn totaal niet realistisch." Vanwege de coronacrisis werken mensen ook in de toekomst meer thuis, denken de actievoerders.

Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn dat niet met hen eens: "Het verkeer neemt ook op de langere termijn toe. Zelfs als mensen een á twee dagen in de week thuis werken. Met de aanpak van de Ring Utrecht verbeteren we de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en ook de leefbaarheid."

De verbreding van de A27 is een al jaren slepende kwestie. Bij knooppunten Lunetten en Rijnsweerd staan regelmatig flinke files; reden voor de overheid om meer asfalt aan te willen leggen. Vorig jaar werd het tracébesluit van de minister echter vernietigd door de Raad van State vanwege de de stikstofuitstoot die de verbreding zou veroorzaken.

Extra natuur

Inmiddels heeft de minister een nieuw tracébesluit uitgetekend dat die nadelige effecten zou moeten oplossen, onder meer door extra natuur en planten over de geluidsschermen aan te leggen. Omdat de maximumsnelheid in Nederland nu overdag verlaagd is tot 100 kilometer per uur, is het stikstofprobleem ook opgelost, stelt de minister. Dat tracé ligt nu ter inzage. Tot 12 januari kan er bezwaar tegen ingediend worden.

Actiegroepen zijn ook tegen het nieuwe tracébesluit en hebben aangekondigd dat bezwaar aan te tekenen. Inmiddels zien ook de gemeente en de provincie Utrecht de verbreding niet meer zitten. Desondanks kondigde minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur aan het plan door te zetten met een budget van 1,5 miljard euro. Dat is 265 miljoen euro meer dan eerder geraamd.