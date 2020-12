Kabinet ziet weinig tot geen ruimte voor versoepelingen

Het kabinet ziet weinig tot geen ruimte voor versoepeling van de coronamaatregelen. Volgens Haagse bronnen is dat de uitkomst van het beraad op het Catshuis tussen de betrokken ministers. Onder leiding van premier Rutte overlegden zij met hun vaste adviseurs, onder wie RIVM-directeur Van Dissel.

Ze vinden het aantal besmettingen te ernstig om de regels te versoepelen. Toch is het nog niet helemaal uitgesloten dat het aantal gasten dat mensen met de Kerstdagen mogen ontvangen iets wordt verhoogd. Nu is het maximaal toegestane aantal bezoekers drie per dag. Maar over een eventuele verhoging moeten morgen en overmorgen knopen worden doorgehakt.

Op de laatste corona-persconferentie, drie weken geleden, zeiden Rutte en minister De Jonge nog dat half december de eerste voorzichtige versoepelingen zouden kunnen komen, als de besmettingscijfers blijven dalen. Maar de laatste tijd stijgen die juist weer.

En afgelopen vrijdag temperde Rutte de verwachtingen voor de feestdagen al: "Mensen snappen heel goed dat met deze hoge besmettingsaantallen heel weinig kan. We weten nu nog niet wat kan, maar ik ben het met veel mensen eens die zeggen dat we voorzichtig moeten zijn", zei hij.

Langere kerstvakantie op scholen

Er werd ook gesproken over een langere kerstvakantie voor scholen. Onlangs adviseerde het Outbreak Management Team die mogelijkheid te onderzoeken, omdat dat misschien zou kunnen bijdragen aan het terugdringen van het aantal besmettingen. Rutte somde vrijdag vooral de nadelen van die maatregel op, maar volgens ingewijden is een week extra langer dicht nog niet helemaal uitgesloten. Ook daarover moet nog een besluit worden genomen.

Er zijn de komende dagen nog allerlei andere overleggen, zoals morgen het Veiligheidsberaad van de burgemeesters en dinsdag de MCC, de Ministeriële Commissie COVID-19. Dinsdagavond is er dan weer een persconferentie van Rutte en De Jonge.