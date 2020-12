Kolderiek eigen doelpunt kost NEC dure punten in eerste divisie

Bukusu dacht de bal terug te spelen naar de keeper, maar de Duitser had niet gezien dat het doel leeg was omdat Norbert Alblas zich juist naast de goal aanbood om de bal te ontvangen.

Bukusu ziet niet dat het doel leeg is

Jordy Bruijn blonk uit bij NEC met twee rake vrije trappen, maar ploeggenoot Kevin Bukusu speelde een minder gelukkige wedstrijd. Hij was de maker van het eigen doelpunt, waardoor Den Bosch op een 2-1 voorsprong kwam.

NEC heeft in de Keuken Kampioen Divisie op kolderieke wijze twee dure punten laten liggen om bovenin mee te blijven draaien. De Nijmegenaren speelden mede dankzij een eigen doelpunt bij FC Den Bosch met 2-2 gelijk.

Bukusu, die voor het eerst in zes duels een basisplaats had, ging ook al niet vrijuit bij de 1-1 van Den Bosch. Hij stapte verkeerd in, waardoor Ringo Meerveld kon scoren.

Gat met Cambuur nu negen punten

Door het gelijkspel is het gat tussen NEC, dat vijfde staat, en koploper SC Cambuur nu negen punten. NAC Breda speelt later op zondag nog thuis tegen FC Dordrecht.