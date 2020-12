Mysterieuze metalen zuil gevonden in Fries natuurgebied

Na de vondst van mysterieuze metalen zuilen in de Verenigde Staten en Roemenië is vanochtend opnieuw een metalen zuil gevonden in de natuur, dit keer in Friesland.

Wandelaars zagen het object staan in een natuurgebied bij Oudehorne. Het is niet duidelijk wie de zuil daar heeft geplaatst. Ook is niet bekend hoelang de zuil er al staat.

Volgens Omrop Fryslân zijn er geen voetstappen te zien bij de pilaar. Ook is het object bij Oudehorne niet glanzend zoals de eerder gevonden zuilen. De regionale omroep schrijft dat het mogelijk gaat om een oudejaarsstunt.

Mysterieuze objecten

Eerder werden de mysterieuze objecten ontdekt in Roemenië en de Amerikaanse staten Utah en Californië. De metalen zuil in Californië, die woensdag werd ontdekt, was een dag later weer verdwenen.

Ook de metalen zuil in Roemenië, die eind november werd ontdekt, was dinsdag verdwenen. Het object in Utah bleek afgelopen weekend plots weggehaald.

Er wordt gespeculeerd over het doel van de mensen die de zuilen plaatsten. Volgens sommigen zou het een verwijzing zijn naar 2001: A Space Odyssey, een film van Stanley Kubrick uit 1968. Daarin zit een scène waarin buitenaardse wezens zwarte monolieten achterlaten.