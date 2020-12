'Als Slot was blijven zitten, krijg je iedere week vragen over Feyenoord'

"Een trainer is sowieso vrij om met andere clubs te praten. Dat is natuurlijk heel raar", benadrukt Huiberts. "We waren pas negen wedstrijden onderweg, toen misschien nog maar zeven."

Het is nog niet officieel bekrachtigd, maar volgens AZ staat het als een paal boven water dat Slot vanaf volgend seizoen de opvolger is van Dick Advocaat als hoofdtrainer van Feyenoord.

"Wij hebben Arne in september een aanbieding gedaan. We hadden eerder ook al aangegeven dat we tevreden waren en met hem door wilden gaan, dus dat liep", aldus Huiberts. "Toen meldde hij me dat hij aan het eind van het seizoen zou gaan vertrekken."

Tot twee weken geleden had Huiberts nog hoop dat Slot, die een aflopend contract had, zou bijtekenen.

Huiberts over aanstelling Jansen: 'Pascal is heel erg gewend met werkwijze AZ' - NOS

"Wij wensen van iedereen in de organisatie dat ze volledige focus hebben op AZ", is Huiberts stellig. "Als Arne hier was blijven zitten, krijg je iedere week vragen over Feyenoord."

Directe concurrent

Het speelt volgens Huiberts ook een grote rol dat Feyenoord een directe concurrent is in de eredivisie. Want stel nou dat hij met Bayern München in onderhandeling was? "Dat zou anders kunnen zijn."

Maar dan nog had AZ niet via de media willen vernemen dat de hoofdtrainer in gesprek was met een andere partij, zoals gebeurde en waarmee Slot geconfronteerd werd in het gesprek met Huiberts.

"Het was een vrij kort gesprek", zegt Huiberts over het laatste contact met Slot. "Ik zag wel aan zijn gelaatsuitdrukking dat hij het niet zag aankomen. We hebben het over een trainer die succesvol is geweest, goede prestaties heeft neergezet. Uiteindelijk is het wel een verrassing."

