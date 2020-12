Overlast en hoogste waarschuwingsniveau lawinegevaar in Oost-Tirol

In Oost-Tirol in Oostenrijk geldt code 5 voor lawinegevaar. Dat is het hoogste waarschuwingsniveau. Ook in het noorden van deelstaat Tirol is een waarschuwing voor noodweer afgegeven. Hevige sneeuwval in combinatie met harde wind kan voor 'extreem grote lawines' zorgen, waarschuwt de meteorologische dienst.

Op veel plaatsen in de Italiaanse, Oostenrijkse en Zwitserse Alpen sneeuwt het sinds vrijdag hevig. In Tirol viel vrijdag op sommige plekken tot 70 centimeter sneeuw en voor vandaag wordt rekening gehouden met nog eens 110 centimeter.

Gisteren was er in Tirol vooral veel overlast door omgewaaide bomen en vandaag zorgt hevige regenval voor problemen in Oost-Tirol. Zeer grote sneeuwlawines zijn mogelijk op steile hellingen onder ongeveer 2600 meter hoogte.

Duizenden huizen zonder stroom

Oostenrijkse media melden dat in Prägraten am Großvenediger in het district Lienz al twee lawines zijn geweest. Op beelden is te zien dat sneeuw een restaurant en schaapskooi binnengedrongen is. Vier woningen raakten beschadigd en tientallen inwoners moesten tijdelijk hun huis uit. Door een omgewaaide elektriciteitsmast zitten ongeveer 7000 huizen in het Ötztal zonder stroom.

Ook het noorden van Italië kampt met noodweer. De Brennersnelweg, de belangrijke verbinding tussen Italië en Oostenrijk, is voor een deel afgesloten. Sneeuw heeft ook het treintraject tussen de Brennerpas en Bolzano grotendeels geblokkeerd. In het Italiaanse Zuid-Tirol viel op veel plaatsen de stroom uit. Daar zijn zo'n 1400 reddingswerkers ingezet.