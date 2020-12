Schumacher neemt met titel afscheid van Formule 2

Mick Schumacher heeft in stijl afscheid genomen van de Formule 2. De 21-jarige zoon van racelegende Michael zag in Bahrein zijn leidende positie in het klassement niet in gevaar komen.

Schumacher finishte slechts als achttiende, maar dat bleek voldoende om zijn voorsprong van 14 punten op zijn concurrent Callum Ilott vast te houden. Ilott werd tiende in Bahrein.