Invitation Cup: Knegt kan weer juichen, Schulting herstelt zich van val

Suzanne Schulting heeft zich bij de Invitation Cup in Heerenveen hersteld van een valpartij op de 500 meter door daarna wel de 1.000 meter te winnen. Ook voor Sjinkie Knegt was er succes.

Schulting, de regerend olympisch kampioene op de 1.000 meter, moest in Thialf even de brutaal rijdende Selma Poutsma voor zich dulden, maar vond het daarna welletjes, haalde Poutsma in en liet de concurrentie ruim achter zich.

Val Schulting en Poutsma

In de A-finale van de 500 meter was het eerder op de dag eveneens Poutsma die Schulting het vuur na aan de schenen legde. Poutsma en Schulting vochten onderling ene strijd uit, maar kwamen in de bocht ten val, waardoor Yara van Kerkhof onbedreigd naar de winst kon rijden.