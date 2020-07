Aangereden demonstrant Seattle overleden

Een van de demonstranten die gisteren op een afgesloten snelweg in Seattle door een auto werden aangereden, is aan haar verwondingen overleden. Het gaat om een vrouw van 24 uit Seattle. Een medebetoger die ook werd aangereden, een 32-jarige vrouw uit Portland, ligt in kritieke toestand op de intensive care.

De vrouwen hoorden bij een groep die in de nacht van vrijdag op zaterdag demonstreerde tegen politiegeweld. Ze liepen een stuk over de snelweg. Daarvoor had de politie laat op de avond de opritten afgesloten.

Rond 01.40 uur reed de auto in de verkeerde richting via een afrit toch de snelweg op. Daar omzeilde de bestuurder geparkeerde auto's en raakte hij vervolgens de demonstranten.