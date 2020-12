Feyenoord mist creativiteit om Heracles pootje te lichten

Feyenoord is er niet in geslaagd om optimaal te profiteren van de uitglijders van Ajax en Vitesse, zaterdagavond. De Rotterdammers kwamen in eigen huis niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heracles Almelo.

Zonder bankzitter Steven Berghuis, die op eigen verzoek rust kreeg, trachtte Feyenoord gebruik te maken van de verliespartijen van de concurrenten een dag eerder. Maar net als donderdag in het verloren Europese treffen met Dinamo Zagreb ontbeerde de ploeg van Dick Advocaat creativiteit.

Volgens Advocaat had dat vooral te maken met de afwezigheid van talloze basisspelers. "Een club als Feyenoord kan geen vijf man missen. Het is een kunstwerk dat we nog zo hoog staan."