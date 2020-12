Grosjean moet slotrace Formule 1 toch overslaan: 'Beter om niet te racen'

"Na lang beraad met de arts kom ik tot de conclusie dat het voor mijn gezondheid beter is om niet te gaan racen in Abu Dhabi", laat Grosjean weten in een videoboodschap op sociale media.

Het afscheid van Romain Grosjean in de Formule 1 gaat niet plaatsvinden op het circuit. De Fransman is niet op tijd hersteld van zijn zware crash tijdens de Grand Prix van Bahrein en mist daardoor ook de afsluitende seizoensrace in Abu Dhabi (13 december).

Het was al eerder bekend dat Grosjean voor volgend seizoen zijn plek was kwijtgeraakt bij de renstal van Haas, dat met Nikita Mazepin en Mick Schumacher al twee talentvolle coureurs heeft vastgelegd. Ook teamgenoot Kevin Magnussen moet voor 2021 het veld ruimen.

Grosjean crashte vorige week tijdens de Grand Prix van Bahrein in de openingsronde. Zijn bolide brak in tweeën en er ontstond een enorme vuurzee. Wonder boven wonder hield Grosjean, die op eigen kracht uit het wrak klom, alleen brandwonden over aan het race-ongeluk.

'Bijna verzoend met de dood'

Afgelopen vrijdag verklaarde hij aan de pers dat hij in Bahrein het grootste gevecht van zijn leven had geleverd. "Ik probeerde uit de auto te stappen, maar er tikte iets tegen mijn hoofd. Het lukte links niet en rechts ook niet. Ik zag bijna niks en dacht even dat ik ondersteboven hing. Ik wist dat ik geen tijd te verliezen had."

"Mijn lichaam ontspande en ik wist zeker dat ik zou sterven. Ik had er al vrede mee en vroeg me af waar de pijn van het doodgaan zou starten. Bij mijn handen of mijn voeten. Ik verzoende me bijna met de dood, maar dacht aan mijn kinderen en probeerde me nogmaals uit de auto te wurmen."