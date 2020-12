Ollongren: socialemediabedrijven moeten ook hier waarschuwen tegen nepnieuws

Socialemediabedrijven zouden zelf meer moeten waarschuwen tegen desinformatie. Dat zei minister Ollongren in WNL op Zondag. Als er advertenties of filmpjes verschijnen waarin iets wordt gesteld wat echt niet waar is, zouden ook in Nederland de bedrijven een 'waarschuwing' kunnen plaatsen op de manier waarop dat in de Verenigde Staten is gedaan met beweringen over stembusfraude rond de presidentsverkiezingen.

Ollongren en anderen hebben al vaker hun zorgen uitgesproken over nepnieuws en beïnvloeding van verkiezingen. De Europese Commissie kondigde deze week aan dat de bestaande gedragscode over desinformatie wordt herzien en dat online platforms beter moeten toezien op de naleving ervan, zonder de vrijheid van meningsuiting aan te tasten.

Nepnieuws

De minister van Binnenlandse Zaken vindt dat politieke partijen en burgers met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen extra alert moeten zijn. Ze wees er bij WNL op dat de veiligheidsdiensten al jaren waarschuwen voor verspreiding van nepnieuws, en dat daar ook staten achter kunnen zitten. "We zien dat het in andere landen ook is gebeurd, dus er is geen aanleiding om te veronderstellen dat dat in ons land niet gebeurt."

Ollongren benadrukte dat er geen 'ministerie van waarheid' komt. Volgens haar hebben journalisten en wetenschappers hier een belangrijke taak, maar hebben ook socialemediaplatforms zelf een verantwoordelijkheid.