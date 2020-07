Racen in Spielberg: 'We zijn getest en coronavrij. Het is een beetje overdreven'

Bij de herstart van het Formule 1-seizoen in Oostenrijk, vanmiddag, is Max Verstappen niet de enige Nederlander op het circuit. Ook in de Formule 2, Formule 3 en de Porsche Cup gaan landgenoten voor het eerst dit jaar de baan op. Ze zijn opgelucht dat ze weer kunnen racen. Een sfeerschets met ooggetuigen, die op gepaste afstand van Verstappen in Spielberg hun meters maken.

Jaap van Lagen (coureur Porsche Cup)

Jaap van Lagen na de Porsche Mobil 1 Supercup in Monaco in 2015 - Getty Images

"De reis per trein en vliegtuig naar Spielberg ging prima. Een paar uur met een mondkapje. Geen probleem. Maar ja, ik hoef maar twee uur te vliegen. Mijn teamgenoot komt uit Australië. Die zat 24 uur met zo'n geval op. Dan is het wel een dingetje." "Op het circuit werden we meteen op corona getest: dan gaan ze met een stokje achterin je keel en diep in je neus. Niet heel prettig, zeg maar. Maar ja, anders komen we er niet in. Helaas is de uitslag slechts 96 uur geldig. Binnenkort mag ik alweer opdraven." "Het is hier in Spielberg heel anders dan gebruikelijk. De maatregelen zijn scherp. Je moet voortdurend in je eigen bubbel blijven. Ik vind het allemaal wel een beetje doorslaan hoor. We worden allemaal getest en zijn coronavrij. Hoe kun je elkaar dan besmetten?" "Dat Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Max Verstappen na de kwalificatie de televisie te woord staan met mondkapjes op, vind ik ook overdreven. Allemaal show."

Bent Viscaal (coureur Formule 3)

Bent Viscaal - Getty Images

"Het is in Spielberg heel anders dan vorig jaar. Erg kaal. Geen Nederlandse fans, geen biertenten. Het blijft een bijzonder gezicht om de Formule 1-paddock te zien. Zo leeg! Ik ben heel blij dat alles weer op gang komt. Toen ik klein was, volgde ik de Formule 1 dag en nacht. Trainingen, kwalificatie, race, interviews, alles. Heel bijzonder om er op dit aparte moment ooggetuige van te zijn."

Zondag om 15.10 uur begint Formule 1 De Grand Prix van Oostenrijk begint zondag om 15.10 uur. De race is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting van de race is, aangevuld met de analyse van oud-coureur Jan Lammers, vanaf 19.00 uur te zien in Studio Sport op NPO 1.

"Bij ons is het niet zo heel anders dan normaal. Het grootste verschil is dat iedereen voortdurend mondkapjes draagt. De coronatest is hier wat pittiger in de neus dan in Nederland. De keel viel wel mee, maar in de neus ging het diep. Een voor een moet je zo'n hokje in en je hoort dus wat daar gebeurt. Dat heeft ook wel weer wat grappigs." "Al met al is dit circuit inmiddels denk ik de veiligste plek ter wereld. Iedereen wordt voortdurend in de gaten gehouden."

Larry ten Voorde (coureur Porsche Cup)

Larry ten Voorde - Team GP Elite