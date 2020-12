Toussaint duikt onder 59 seconden op 100 meter rugslag

Kira Toussaint heeft op de vierde dag van het kwalificatietoernooi voor de EK langebaan en de Olympische Spelen haar Nederlands record op de 100 meter rugslag verbeterd.

In de series tikte de 26-jarige Toussaint aan in een tijd van 58,91 en daarmee dook ze voor het eerst onder de 59 seconden. Haar oude toptijd stond op 59,14, in november 2019 gezwommen in het Russische Kazan.

Ticket al binnen

Toussaint had al een olympisch ticket voor de 100 meter rugslag binnen, nadat ze vorig jaar tijdens de Amsterdam Swim Cup met een tijd van 59,63 ruim had voldaan aan de limiet van 59,90.

Twee dagen terug scherpte Toussaint haar Nederlandse record op de 50 meter rugslag tot twee keer toe aan, tot 27,37. Ze zwom vorige maand bij de International Swimming League in Boedapest een wereldrecord kortebaan op de 50 meter rugslag (25,60).

Toptijd

Toussaint heeft dit jaar op de 100 meter rugslag alleen drie Amerikaanse zwemsters voor zich moeten dulden. De 18-jarige Regan Smith is op de afstand houdster van het wereldrecord met 57,57.