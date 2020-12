Rondvliegende kogel belandt boven bed bejaarde Rotterdamse

Een 87-jarige vrouw uit Rotterdam is vannacht met de schrik vrijgekomen. Een rondvliegende kogel kwam terecht boven haar bed, in de muur van haar slaapkamer. Drie mannen zijn in verband met de zaak aangehouden.

De vrouw hoorde een knal en voelde daarna glassplinters in haar haren en op haar bed. Ze dacht in eerste instantie dat een vallend schilderij het lawaai in haar slaapkamer had veroorzaakt maar kwam volgens de politie tot een andere conclusie toen het licht aanging en "ze het gat boven haar bed zag".

De vrouw krijgt slachtofferhulp aangeboden. Er zijn geen aanwijzingen dat er gericht op haar woning is geschoten, meldt Rijnmond.

Kogelhulzen

Een buurtbewoner alarmeerde rond 01.00 uur de politie omdat hij meerdere knallen had gehoord. In de straat werden meerdere kogelhulzen gevonden. Agenten deden onderzoek in de omgeving en werden aangesproken door drie mannen in een auto.

Omdat hun verklaringen uiteenliepen en in de auto aanwijzingen werden gevonden voor betrokkenheid bij het schietincident, werden de inzittenden aangehouden. Het gaat om twee mannen van 20 uit Den Haag en Hoogvliet en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.