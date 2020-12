'Spaanse oud-koning Juan Carlos wil met fiscus schikken in een creditcardzaak'

Door via de schikking alsnog belasting te betalen, zou Juan Carlos andere onderzoeken naar zwart geld willen sussen. Die gaan onder meer over een 'gift' van tientallen miljoenen euro's door het koningshuis van Saudi-Arabië en een vermeend offshore-fonds in Jersey, zegt correspondent Rop Zoutberg. Dit eiland is een belastingparadijs tussen Engeland en Frankrijk.

De voormalige koning van Spanje wil met de fiscus schikken in een zaak over creditcards van een Mexicaanse zakenman en vriend, schrijft El País op basis van bronnen.

De Belastingdienst heeft nog niet gereageerd op het voorstel, dat de advocaat van Juan Carlos heeft ingediend.

Juan Carlos verliet Spanje begin augustus, vanwege "bepaalde gebeurtenissen" in zijn privéleven vroeger. Later die maand bleek dat hij in de Verenigde Arabische Emiraten was. Waarom is niet helemaal duidelijk. Wel is bekend dat de oud-vorst nauwe banden heeft met de regio.