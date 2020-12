Marathonsucces in Valencia: drie Nederlanders voldoen aan olympische limiet

Nederlands recordhouder Abdi Nageeye ging naar Valencia in de hoop zijn toptijd van 2.06.17 te verbeteren, maar kwam daarvoor 52 seconden tekort. De in Somalië geboren atleet, die al eerder voldeed aan de olympische limiet, eindigde op de vijftiende plaats.

Deelstra (2.28.28) hield op de finish uiteindelijk twee seconden op de tijd die was vastgesteld als limiet voor de vrouwen (2.28.30).

Voor de 35-jarige Nederlandse geldt de kwalificatie voor de Spelen als een opluchting na haar mislukte poging eerder dit jaar bij de marathon van Tokio. Ze liep toen een tijd van 2.33.34.

In Tokio haalde Deelstra het niet

Deelstra was toen nog in de veronderstelling dat haar hoop op deelname aan de Olympische Spelen was vervlogen. Door het uitstel van het evenement vanwege het coronavirus kreeg ze echter een tweede kans en die greep ze in Valencia met beide handen aan.

Jill Holterman debuteerde met een tijd van 2.34.52 op de marathon.