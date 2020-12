PSV redt punt in knotsgekke slotfase • Alle topploegen laten punten liggen

De aankondiging van Dick Advocaat zorgde voor een sneeuwbaleffect met het ontslag van AZ-trainer Arne Slot als onverwachte uitkomst. Slot zou in gesprek zijn met Feyenoord en dat schoot in Alkmaar in het verkeerde keelgat.

Slot werd zaterdagochtend, tot verrassing van velen, de laan uitgestuurd door AZ. De trainer zelf kreeg het nieuws ook pas zaterdagmorgen te horen en spreekt van "een harde klap".

"Ik heb vanochtend kennisgenomen van het feit dat AZ mijn aflopende contract per direct wil ontbinden", aldus Slot. "Dat een seizoen, waarin we zowel nationaal als ook internationaal nog op alle fronten actief zijn, hiermee voor mij eindigt, is een harde klap."

Voorafgaand aan het duel van AZ met FC Groningen spreken we met technisch directeur Max Huiberts en interim-trainer Pascal Jansen.

'Het zal voor AZ voelen als een mes in de rug'