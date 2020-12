Vuurwerk schiet alle kanten op bij brand op markt in Rusland

Een vuurwerkhal in een markt in de Russische stad Rostov aan de Don staat in brand. Volgens het Russische persbureau Ria Novosti heeft ruim 4000 vierkante meter van de markt vlamgevat. Honderden brandweermannen en speciale reddingseenheden probeerden het vuur te doven.

Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Op de markt zouden veel buitenlandse kooplieden werken, van wie niet duidelijk is of ze er ook wonen, schrijft het Russische persbureau Tass.

Kortsluiting

De brand zou veroorzaakt zijn door een kortsluiting. De autoriteiten van de regio Rostov gaan de brandveiligheid van de gehele markt nalopen.

Ook verschillende nabijgelegen winkels zijn in vlammen opgegaan. Volgens de nieuwssite Rostov.ru hebben winkeliers geprobeerd de rampplek te bereiken om hun goederen veilig te stellen.

De verwachting is dat het blussen van het vuur vanwege de harde wind nog lang zal duren. Ook wordt het werk van de brandweerlieden belemmerd door de dichtgepakte markt.