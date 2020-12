Netflix vindt fictie-waarschuwing bij The Crown niet nodig

Streamingplatform Netflix gaat geen fictie-disclaimer toevoegen aan The Crown, de populaire serie over het Britse koningshuis. De Britse minister van Cultuur Oliver Dowden had daartoe een verzoek ingediend bij Netflix. Maar de streamingdienst vindt een waarschuwing onnodig, laat het bedrijf weten aan de entertainmentwebsite Deadline.

Netflix stelt dat kijkers snappen dat The Crown weliswaar gebaseerd is op historische gebeurtenissen, maar dat de serie toch echt fictie is. "Daarom hebben we geen plannen om een disclaimer toe te voegen, en zien we daar ook geen noodzaak toe."

Dowden zei vorige week tegen Britse media dat hij vindt dat bij elke aflevering een korte disclaimer te zien moest zijn, over de waarheidsgetrouwheid van de serie. "Ik ben bang dat de generatie die de serie kijkt en bepaalde gebeurtenissen niet heeft meegemaakt, fictie zal verwarren met feiten."

Onsympathiek

De controverse heeft te maken met het vierde seizoen van de serie, dat sinds 15 november te zien is. In dit seizoen wordt onder meer het leven van prins Charles en prinses Diana gevolgd van 1977 tot 1990. Critici vinden dat van met name prins Charles, de oudste zoon van koningin Elizabeth en troonopvolger, een onsympathiek beeld wordt geschetst.

Ook de broer van wijlen prinses Diana liet eerder weten dat hij een waarschuwing vooraf nuttig zou vinden. Zo is hij naar eigen zeggen bang dat sommige kijkers de verhaallijnen volledig zouden geloven. Verder was een voormalige perschef van Buckingham Palace kritisch. "Charles wordt neergezet als gemeen, dat is hij niet."

De serie waarschuwt overigens wel voor een andere kwestie, namelijk voor de eetstoornis van prinses Diana. Aan het begin van sommige afleveringen is er daarom een disclaimer over beelden die kijkers mogelijk onprettig kunnen vinden.