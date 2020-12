'Gerichte microgolven oorzaak mysterieuze ziekte bij Amerikanen in Cuba'

Straling van gerichte microgolven is de waarschijnlijkste oorzaak van een mysterieuze ziekte die optrad bij Amerikaanse diplomaten in Cuba in 2016 en 2017. Dat komt naar voren uit een onderzoeksrapport dat is opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De onderzoekers weten niet wie of wat de schadelijke golven veroorzaakte.

Tientallen Amerikaanse ambassademedewerkers en hun gezinsleden kregen destijds onverklaarbare gezondheidsklachten als hoofdpijn, gehoorverlies, misselijkheid en evenwichtsstoornissen. Op de Canadese ambassade in Cuba werden soortgelijke klachten gemeld, en in 2018 werden Amerikaanse diplomaten in de Chinese stad Guanghzou ziek nadat ze vreemde geluiden hadden gehoord.

Amerikaanse media schreven aanvankelijk over een "akoestische aanval" door middel van schadelijke geluidsgolven. Maar vorig jaar opperden onderzoekers dat niet een audiowapen, maar baltsende krekels het onverklaarbare geluid veroorzaakten.

Sovjettechniek

Volgens het nieuwe onderzoek zijn "gerichte, gepulseerde radio-energiegolven" de meest plausibele verklaring van het zogeheten Havana-syndroom. Alle andere verklaringen zouden niet logisch zijn.

De onderzoekers spreken niet van een doelbewuste aanval, maar schrijven wel dat de techniek een halve eeuw geleden is ontwikkeld door de Sovjet-Unie, een land dat een trouw bondgenoot van Cuba was. Er zouden voorbeelden van soortgelijke verhalen in Oost-Europese en Aziatische landen bekend zijn, schrijven de onderzoekers.

De Cubaanse autoriteiten hebben nog niet op het onderzoeksrapport gereageerd.