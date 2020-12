Kandie verpulvert in Valencia wereldrecord halve marathon

De Keniaan Kibiwott Kandie heeft in Valencia het wereldrecord op de halve marathon verpulverd. Kandie liep de ruim 21 kilometer in 57.32 en was daarmee 29 tellen sneller dan de oude toptijd (58.01) van zijn landgenoot Geoffrey Kamworer uit 2019.

De 24-jarige Kandie, die in oktober op de WK halve marathon in het Poolse Gdynia zilver won, loste in de slotkilometer de Oegandese wereldkampioen Jacob Kiplimo die binnenkwam na 57 minuten en 37 seconden.

De nummer drie Rhonex Kipruto en vier Alexander Mutiso, beiden eveneens uit Kenia, waren eveneens sneller dan het oude record.

Dibaba wint bij afwezigheid van Hassan

Bij de dames zegevierde Genzebe Dibaba, de rivale van de afwezige Sifan Hassan. De Ethiopische finishte na 1.05.18 en dat was ruim boven het wereldrecord van haar landgenote Ababel Yeshaneh. Die had in februari 1.04.31 gelopen.

Op dit moment is in Valencia ook de marathon bezig.