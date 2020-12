Terug naar de beginjaren van Advocaat: 'We wilden eigenlijk zijn broer Jaap'

Dick Advocaat juicht als trainer van DSVP - DSVP

Het was in Pijnacker waar Dick Advocaat zijn eerste stappen zette als trainer. Onder de rook van Den Haag nam de toen net gestopte voetballer het eerste team van DSVP onder zijn hoede, in de vierde klasse van het amateurvoetbal. Bijna dertig klussen later stopt de nu 73-jarige oefenmeester aan het einde van het seizoen als trainer van Feyenoord. Het is zijn laatste klus geweest, zei Advocaat. Als clubcoach, welteverstaan. Eigenlijk per toeval kwam Advocaat in 1981 bij DSVP terecht. De club had namelijk het oog laten vallen op Jaap Advocaat, de broer van Dick. Jaap had echter net zijn woord gegeven aan SV Duindorp en zei: "Waarom neem je mijn broer niet?" "Het bestuur kwam aan mij vragen of Dick een goed alternatief was", vertelt Martin van Domburgh, destijds de ervaren doelman en aanvoerder van het eerste team.

Dick Advocaat - AFP

Van Domburgh kende Advocaat al langer en zag dat hij fanatiek genoeg was en veel kon overbrengen op de groep. "Maar of hij ook kon coachen wist ik niet. Dick was immers nog niet op de markt als trainer." Eerste training DSVP durfde het aan en zo stond Advocaat voor het eerst langs de zijlijn te coachen. Spits Floor Vijfhuizen kan zich de eerste training nog goed herinneren. "We deden alleen een grote partij. Maar iedereen ging als een gek tekeer om zichzelf te laten zien. Later deden we veel goede oefeningen en zag je dat hij het spel goed zag", aldus de topschutter van weleer.

DSVP viert een kampioenschap begin jaren '80 met Dick Advocaat (rechtsboven) - Floor Vijfhuizen

Onder leiding van Advocaat steeg de bescheiden dorpsclub boven zichzelf uit. Met een ongeslagen reeks van 67 wedstrijden klom DSVP van de vierde klasse naar de eerste. "Dat is nog steeds een record bij de KNVB", vertelt Vijfhuizen trots. "We werden drie keer kampioen en deden dat met jongens uit het dorp. Geld was er niet. Natuurlijk speelde Dick daar een rol in. Hij motiveerde ons en dwong respect af." Kruising Dat respect vanuit de spelersgroep kwam al snel. "We deden op de training een afwerkoefening waarbij we in de kruising moesten schieten. Dat ging echt klote. Toen ging Dick het wel even voordoen. Hij schoot de bal stijf in de kruising. Dat was geen toeval want de volgende schoot hij opnieuw in de kruising." "Hij kon je ook goed motiveren. Dan kwam hij naar je toe en zei: 'Als jij goed speelt, loopt het in het team'. Dat geeft je natuurlijk vertrouwen. Later bleek dat hij dat tegen meerdere spelers zei", zegt Vijfhuizen lachend.

Floor Vijfhuizen (l) in actie namens DSVP - Floor Vijfhuizen

Het succes van de enthousiaste Advocaat bij DSVP bleef niet onopgemerkt. De Hagenaar zette de bescheiden dorpsclub echt op de kaart en ook de pers kreeg er lucht van. Steeds vaker stonden er camera's en fotografen langs het veld. Ook toenmalig bondscoach Rinus Michels viel het op. Van Domburgh: "Op een dag stond ik naast hem en kreeg hij een telefoontje van Michels, maar Dick geloofde het niet. Hij dacht dat het cabaretier Erik van Muiswinkel was. Toch was het echt Michels en zo werd hij in dat voorjaar assistent-bondscoach. Hij was echt verwonderd dat hij gebeld werd."

Bondscoach Rinus Michels (l) samen met Dick Advocaat in 1986 - ANP

Het bleek de opmaat naar een mooie en lange trainerscarrière die hem naar de top van het voetbal en alle uithoeken van de wereld bracht. Toch hebben Vijfhuizen en Van Domburgh altijd dezelfde Advocaat langs het veld zien staan. "Hij is eigenlijk niets veranderd", vindt Vijfhuizen. "Dick is bescheiden en hoeft niet het middelpunt te zijn. En ook bij ons speelden we al op zekerheid. Als we maar achterin de nul hielden. Dat doet hij nu nog natuurlijk." "Je zal hem ook nooit zien schelden of iets dergelijks", voegt Van Domburgh eraan toe. "Het is natuurlijk wel een driftkikkertje, maar met zijn enthousiasme en vakkennis haalt hij alles eruit. Dat is Dick. Hij krijgt altijd tien tot vijftien procent extra uit spelers."

Dick Advocaat samen met assistent-trainer Cor Pot - ANP

Advocaat is zijn oude club zeker niet vergeten. Geregeld wordt er een reünie georganiseerd en als Advocaat kan, is hij erbij. "Hij is dan echt onder de jongens. Tuurlijk kijk je tegen hem op, maar dat wil hij helemaal niet", aldus Van Domburgh. Vijfhuizen: "Ik ben het afgelopen jaar wel eens naar De Kuip geweest en als ik hem dan tegenkom, staan we zo een half uur te praten." "Op de club komt hij niet zo vaak meer. Hij wil niet dat alle aandacht naar hem toe gaat. Dick vindt zichzelf nooit zo belangrijk. Hij vindt de club belangrijker."