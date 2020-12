Bendsneyder doet stap terug, maar blijft dromen van MotoGP

"Ja, dat is het wel", weet Bendsneyder. "Zeker qua publiciteit, daar kunnen we niet omheen. Maar ik denk dat het niveau de laatste paar jaren echt omhoog is gegaan. Het is misschien een klein stapje terug, maar om hopelijk later weer twee stappen omhoog te maken."

Hij draait al een tijdje mee in het Grand Prix-circuit, maar de echte doorbraak is uitgebleven voor motorcoureur Bo Bendsneyder. Sterker, na twee seizoenen Moto3 en drie jaar Moto2 gaat hij komend seizoen zijn kunsten vertonen in het WK Supersport, het kleine broertje van de Moto2. Een stapje terug derhalve.

Na zijn kampioenschap in 2015 in de MotoGP Rookies Cup - een titel die de destijds 16-jarige Rotterdammer lardeerde met acht overwinningen in dertien races - maakte hij het seizoen erop zijn entree in de Moto3. Mede dankzij podiumplaatsen op Silverstone en in Sepang (beide keren derde) eindigde hij als veertiende in de WK-stand met 78 punten.

Droom vervaagt

Op zijn vijftiende plaats in 2017 volgde de overstap naar de Moto2, maar in die categorie kwam hij de afgelopen drie jaar niet verder dan achtereenvolgens de 29ste (2 WK-punten), 26ste (7) en 23ste plaats (18). Het zicht op een felbegeerde carrière in de MotoGP, de koningsklasse van de motorsport, vervaagde in ijltempo.

"Op een gegeven moment doet dat wel wat met je", moet Bendsneyder toegeven. "Mensen hebben heel veel over je te zeggen, of het nu over privé gaat of om de de sport. Je wordt afgemaakt. Maar dat heeft mij alleen maar sterker gemaakt, moet ik zeggen, ik ben als persoon mentaal sterker geworden. En ik heb laten zien dat ik kan rijden."