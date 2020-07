Dodental overstromingen Japan opgelopen tot meer dan twintig

Het dodental als gevolg van de overstromingen van de afgelopen dagen in Japan is opgelopen tot boven de twintig. Een groot deel van de slachtoffers woonde in woon-zorgcentra, waar nog veel bewoners en personeel vastzitten. Het gevaar van nieuwe overstromingen en modderstromen is nog niet geweken. Er is sinds vrijdagavond meer dan 100 mm regen per uur gevallen.

Voor de komende uren wordt opnieuw slecht weer verwacht. Nu de grond zo verzadigd is, is er zelfs bij matige regenval kans op nieuwe modderstromen en aardverschuivingen, waarschuwt de weerdienst.

Reddingsboten en -helikopters zijn nog steeds bezig mensen uit hun huis te halen. Ze zijn ingesloten door het water en de modder en velen zitten op het dak van hun huis te wachten op redding. Bij de reddingsoperatie in de zuidelijke regio Kumamoto zijn zo'n 10.000 militairen ingezet.

Een groot gebied aan de rivier de Kuma is getroffen. Huizen, gebouwen en voertuigen staan onder water en vol modder.

Volgens de autoriteiten in Kumamoto zijn er 18 doden, van wie 14 in een woon-zorgcentrum. Televisiestation NHK meldt 16 doden, 16 mensen die waarschijnlijk zijn omgekomen en 14 vermisten.

Overal modder

Het water overviel de mensen. Velen vluchtten in paniek naar hogere verdiepingen. "Het water steeg zo snel naar de tweede verdieping, dat ik helemaal stond te trillen", zegt een vrouw die op bezoek was bij familie in de stad Hitoyoshi tegen de landelijke krant Asahi. Ze renden naar boven, zwommen het raam uit en klommen op het dak in afwachting van hulp.

In delen van de prefectuur Kumamoto waar het water is gezakt, zijn de trieste gevolgen zichtbaar. De straten zitten vol modder, auto's en verkoopautomaten liggen her en der verspreid. Mensen zijn hun huis en spullen aan het schoonmaken.

Elektriciteit en telefoonverbindingen zijn op veel plaatsen nog niet hersteld, zeker 6000 huizen zitten nog zonder stroom. Dat vertraagt de reddingswerkzaamheden. Ook zijn waterleidingen beschadigd, waardoor niet iedereen stromend water heeft.

Meer dan 200.000 mensen kregen het advies om zich te laten evacueren toen de zware regenval vrijdagavond begon, maar onduidelijk is hoeveel gehoor daaraan is gegeven. Uit angst om besmet te raken met het coronavirus zijn velen thuisgebleven, ondanks de voorzorgsmaatregelen die de autoriteiten hadden genomen.