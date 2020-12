'In Bahrein zoeken coureurs de limiet, op Zandvoort gedragen ze zich anders'

Met open mond en ingehouden adem keken miljoenen televisiekijkers naar de vlammen die omhoog kwamen uit de auto van Romain Grosjean. De beelden van zijn crash tijdens de Grand Prix van Bahrein, een week geleden, waren zowel spectaculair als angstaanjagend.

Bolides die met volle vaart in de bandenstapel vliegen of zelfs over de kop gaan, het is allesbehalve een uitzondering in de Formule 1. Maar in geen jaren waren de gevolgen van een ongeluk zo heftig.

Verschil in topsnelheid

Hoe kon het zo misgaan in Bahrein? Voor het onderzoek van autosportfederatie FIA is afgerond, is die vraag niet te beantwoorden. Maar wat zeker is: het circuit van Sakhir staat niet bekend als onveilig. "Wat daar gebeurde, kan op elk circuit ter wereld gebeuren met deze snelheid."

Jarno Zaffelli spreekt met kennis van zaken. De Italiaanse architect nam meerdere Formule 1-circuits in de wereld onder handen en leidde afgelopen jaar de renovatie die Circuit Zandvoort weer Formule 1-waardig heeft gemaakt.

Zaffelli acht de kans dat een dergelijk zwaar ongeluk ook op het Nederlandse circuit gebeurt aanzienlijk kleiner dan in Bahrein. "In Zandvoort voelen de coureurs de snelheid wel, maar ze rijden niet op de topsnelheid zoals in Bahrein."

Bekijk hier het interview met Zaffelli: