Lone wolf of partner van het Westen? Turkije zoekt nieuwe rol op wereldtoneel

President Erdogan van Turkije komt aan op een NAVO-bijeenkomst in 2017 - ANP

Militaire operaties in Syrië en Irak, het sturen van troepen en wapens naar Libië, en recent ook de bewapening van Azerbeidzjan in de oorlog in Nagorno-Karabach. Turkije heeft westerse bondgenoten afgelopen jaren keer op keer tegen zich in het harnas gejaagd. Turkije mengt zich te veel conflicten buiten de eigen landsgrenzen, vinden EU-lidstaten en NAVO-bondgenoten. De voorzitter van de Europese Raad dreigde vrijdag weer met economische sancties tegen Turkije. "De EU moet zich afvragen of zij niet steviger moet optreden tegen Turkije, dat maar geen beterschap toont. Het kat-en-muisspel moet stoppen", zei EU-president Charles Michel. Turkije noemt het zelf assertief en noodzakelijk, maar westerse bondgenoten gebruiken de woorden agressief en provocerend om het huidige Turkse buitenlandbeleid aan te duiden. Eén ding is zeker: Turkije is de afgelopen jaren vervreemd geraakt van haar westerse bondgenoten. Spanningen zijn niet weg Met escalaties in de oostelijke Middellandse Zee, die afgelopen zomer hoog opliepen, kwamen de spanningen dichter bij huis. Griekenland, gesteund door de EU, stond oog in oog met Turkije in een conflict over maritieme grenzen en claims op olie en gas. Het conflict werd gesust, maar de spanningen zijn niet weg.

Maar wat zit er achter Turkije's hernieuwde strijdvaardige buitenlandbeleid? "Turkije is een stuk zelfverzekerder en militair sterker geworden", zegt politiek analist Asli Aydintasbas. Het Turkije van nu ziet zichzelf als solistische wereldmacht. "China en Rusland komen op, de westerse wereldorde is niet meer overheersend. Ik denk dat Turkije een kans ziet om één van de grote spelers van de 21ste eeuw te worden." "Het is ook een persoonlijk doel van president Erdogan, om Turkije te zien oprijzen als grote speler", zegt Aydintasbas. "Daar zit zeker een stukje overmoedigheid in." Groeiend nationalisme Het veranderende buitenlandbeleid is een gevolg van groeiend nationalisme binnen de regering, aldus Aydintasbas. "Regeringsleiders communiceren een boodschap naar het volk dat Turkije een 'lone wolf' is, dat het omringd is door vijanden en dat het voorbestemd is een grote wereldmacht te zijn. In die boodschap zit wat neo-Ottomanisme, er zit wat islamisme in, maar de grote lijn is Turks nationalisme." Het heeft volgens haar ook te maken met een gebrek aan tegengas uit het machtige Amerika. "Donald Trump was alleen maar bezig met zijn persoonlijke telefoon-diplomatie met Erdogan. De afgelopen vier jaar onder Trump heeft Turkije langzaam weg kunnen lopen van het westen."

Quote Het oude Turkije was volgzaam. Het nieuwe Turkije is veel sterker en proactief. Muhittin Ataman van pro-regeringsdenktank SETA

Volgens Muhittin Ataman van de pro-regeringsdenktank SETA, is er niks mis met de manier waarop Turkije zich opstelt. "Het oude Turkije was volgzaam. Het nieuwe Turkije is veel sterker en proactief. Het komt op voor eigen belangen, en komt in actie als dat nodig is zoals in Syrië en Irak." De mislukte staatsgreep van 2016 was volgens Ataman een belangrijk omslagpunt. "Geen van de NAVO-landen accepteerden de rol van geestelijke Fethullah Gülen in de couppoging. Turkije werd verstoten door haar bondgenoten. Zo is het gevoeld door de meerderheid van de Turken."